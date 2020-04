El compositor de Chrono Trigger se une al desarrollo de Sea of Stars

Sea of Stars, el siguiente gran proyecto del estudio detrás de The Messenger, fue revelado hace un par de semanas, y ya es todo un éxito. No sólo ha logrado conseguir el dinero suficiente para ser financiado, sino que tendrá un par de extras, como un New Game+. El día de hoy se reveló que el legendario compositor de Chrono Trigger, Yasunori Mitsuda, se unirá a esta desarrollo.

Por medio de un tweet, Sabotage Studio reveló que Mitsuda, quien también trabajó en los soundtracks Xenogears, Chrono Cross, Xenoblade Chronicles, entre otros muchos títulos, se unirá al estudio y trabajará junto a Eric W. Brown para crear la música de este RPG que trata de cautivar la esencia de los 90’s. Esto fue lo que comentó Mitsuda:

“Aunque todavía hay muchos juegos que se lanzan con este estilo clásico, no creo que los jugadores estén satisfechos con solo la nostalgia. Como se ha visto en su juego anterior, al añadir nuevos sistemas e ideas a las fórmulas clásicas, Sabotage Studio da un aire fresco y nuevo a su trabajo”.

Por su parte, Thierry Boulanger, jefe de la compañía, comentó que Mitsuda era justamente lo que Sea of Stars necesitaba:

“Ha sido una gran inspiración para muchos de nosotros, no podríamos estar más honrados de que su música se añada a nuestro juego”.

Chrono Trigger Composer Yasunori Mitsuda joins the party!? Read all the details on the Sea of Stars Kickstarter page:https://t.co/lm1wAmCsMW pic.twitter.com/liFeZklH6v — Sea of Stars (@seaofstarsgame) April 7, 2020

La campaña de Kickstarter de Sea of Stars termina el próximo 18 de abril, así que aún tienes tiempo para demostrar tu soporte a este proyecto. Aunque aún hay mucho que no sabemos sobre este título, Sea of Stars estará disponible en algún momento de 2022 para consolas y PC.

Vía: Sea of Stars