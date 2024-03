El cierre del emulador Citra es un hecho

El mundo de la emulación se encuentra en un momento muy grave, dado que Nintendo lanzó una fuerte demanda en contra de los creadores de Yuzu, programa que sirve para correr videojuegos de Switch en la computadora mediante ROMS. Y aunque ya han llegado a una solución, incluyendo el tener que pagar millones de dólares a esta empresa que se ha visto afectada, parece ser que no será el único emulador que está cerrando, pues ahora uno dedicado al 3DS estará perdiendo soporte para los años venideros.

Mediante un nuevo comunicado, los creadores de estos programas para computadora han comentado que Citra (3DS), también estará dejando de estar disponible en línea, por lo que los usuarios ya no podrán hacer la descarga del mismo en el sitio oficial, el cual seguramente darán de baja. Por su parte, comentan que también van a cerrar el Patreon y el Discord, foros donde daban noticias sobre las actualizaciones y notificaciones de los juegos que van recibiendo mejoras para correr lo mejor posible.

Citar 3DS emulator is also shutting down https://t.co/0w16C3U2UB

