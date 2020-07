El anime de Persona 5 tendrá un lanzamiento físico, y los fans están molestos

El anime de Persona 5 lleva un par de años en el mercado, pero actualmente solo lo puedes encontrar en japonés y con subtítulos, sin embargo, esto está a punto de cambiar. Aniplex ha revelado que este anime recibirá un doblaje al inglés en el próximo lanzamiento de la serie en Blu-Ray para Occidente. Desafortunadamente, esto te costará tus ahorros.

La colección contará con seis discos Blu-Ray, los cuales ofrecen 28 episodios, alrededor de unas 15 horas de contenido, y el paquete estará disponible el próximo 29 de septiembre. Además de disfrutar del anime y un poco de contenido extra, Aniplex y ATLUS añadirán diversas tarjetas con artes de la serie y los protagonistas.

Todo el contenido luce genial, pero hay un problema, el precio es bastante elevado. Aniplex señala que el precio sugerido es de $398.98 dólares, aunque en algunos sitios se puede encontrar en $298.98 dólares. Como era de esperarse, la comunidad no está contenta con esta noticia.

Seeing the price of that anime just instantly brought the iPhone X meme back into my head lol pic.twitter.com/yKH0LMvscp — LuckySlime (@LuckySlime_) July 5, 2020

Persona 5 The Animation Blu-Ray: $300 This frame of Goro Akechi from P5A: Priceless pic.twitter.com/V8IVmRzbIU — 🍵 Elisa 𝄇 (@mixnmatcha) July 5, 2020

Oh no, 1 year of FeH Pass is cheaper than Persona 5 The Animation Blu-Ray pic.twitter.com/jWpSpmOUav — Khunclix ⚡ (@Khunclix) July 5, 2020

Why spend $300 on Persona 5 The Animation on Blu-Ray when you can get the entire first season of Cartoon Network's Infinity Train for $10!? pic.twitter.com/6X97Lu1VEm — iDuckFilms (@films_duck) July 5, 2020

For the price of the Persona 5 the Animation Blu-ray set, you could buy Persona 5 as well as a used PS4 to play it on. pic.twitter.com/pXeKt9nodi — Buggy (@DaLadybugMan) July 5, 2020

Look, I'm not saying that you're sheeple if you buy Persona 5 The Animation for fucking $300, but… Nah, you're sheeple. — Livi (@AnonymusAxolotl) July 5, 2020

Vía: Kotaku