El adiós de Jeff Kaplan

En los últimos meses, Activision Blizzard se ha visto involucrada en diversos cuestionamientos al interior de la organización, como ha sido el caso de las desigualdades salariales o el cierre de espacios de trabajo en diversos países de Europa. Asimismo, han existido enroques en sus equipos de trabajo que permiten avizorar los próximos retos de la compañía.

Después de 19 años en la empresa, se anunció la salida de Jeff Kaplan, mejor conocido por ser el director del galardonado y exitoso Overwatch. La trayectoria profesional de Kaplan comenzó cuando trabajaba como desarrollador en el juego multijugador en línea, Everquest.

En 2002, Jeff comenzó su andadura profesional en Blizzard siendo diseñador en producciones como Warcraft III: Reign of Chaos, World of Warcraft: The Burning Crusade y World of Warcraft: Wrath of the Lich King, mientras que se erigió como director en el debut World of Warcraft.

En el tintero quedó Titan, una propiedad intelectual que el estudio californiano quería agregar a su catálogo de experiencias multijugador y aunque hubo muy pocos detalles sobre éste, gran parte de su conceptualización fue trasladada a Overwatch, que sorprendió en su momento a diversos gamers.

La batuta del proyecto en marcha de Overwatch 2 se le ha encomendado a Aaron Keller, en sustitución de Kaplan, siendo previsible que Blizzard busque una transición tersa que no afecte a las curvas de aprendizaje y a los avances que tiene dicha producción.

Sin duda alguna, Mike Ybarra, Vicepresidente Ejecutivo de Blizzard, tendrá el reto de reconformar los equipos al interior del gigante tecnológico en cuestión para que se establezcan las bases de nuevos proyectos tanto en el corto como en el mediano plazo y se recomponga el rumbo de la compañía respecto a productos destinados a dispositivos móviles, como Diablo inmortal.

Hasta el momento, es una incógnita el siguiente destino del señor Kaplan, ya sea que fiche por otra compañía de gran envergadura que le brinde la infraestructura necesaria para aprender una nueva aventura multijugador online, o simplemente, decida fundar su estudio independiente. Lo que ocurra, será una noticia interesante para la industria y no se diga para los fans de este género.

Independientemente de la planificación y eventual reestructuración que ocurra en la planta creativa de Overwatch, Blizzard centrará todos sus esfuerzos en pulir Diablo IV con la intención de que cuando llegue al mercado, se convierta no sólo en un éxito comercial, sino que sea ampliamente reconocido por la crítica, pero sobre todo, por los video jugadores alrededor del mundo.

Twitter | Instagram | Twitch: @iamjosecelorio