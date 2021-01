EA responde al nuevo juego de Star Wars a cargo de Ubisoft

Como sabrán, el día de hoy se reveló que Ubisoft Massive se encargará de hacer un nuevo juego de Star Wars, de esta forma poniéndole fin a la casi década de exclusividad de la licencia con EA. Aunque muchos podrían señalar un descontento por parte de Disney sobre la forma en que esta compañía ha manejado la propiedad, parece que este no es el caso, y EA por fin ha emitido una respuesta ante el reciente anuncio de ese universo muy, muy lejano.

Por medio de un comunicado oficial, EA comentó estar orgulloso de los juegos que se lograron crear bajo la relación de exclusividad con Lucasfilm. Esto fue lo que se dijo:

De igual forma, en su cuenta oficial en Twitter, EA publicó un mensaje en donde mencionan que seguirán creando juegos de Star Wars. Esto fue lo que comentaron:

✅ We love Star Wars.

✅ We look forward to continuing our partnership with Lucasfilm Games.

✅ We’re making more Star Wars games.

✅ BD-1 is still the cutest.

— Electronic Arts (@EA) January 13, 2021