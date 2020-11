EA Play ya está disponible en Game Pass Ultimate. Aquí todos los juegos que incluye

El día de hoy Xbox Game Pass Ultimate aumentará su valor todavía más con la adición de EA Play, que trae consigo mismo más de 80 juegos de la compañía totalmente gratis. A partir de estos momentos ya es posible acceder a la mayoría de éstos a través de la aplicación en Xbox One y Series X/S, y acá te decimos todos los juegos disponibles.

– A Way Out

– Alice: Madness Returns



– Anthem



– Battlefield 1943



– Battlefield 3



– Battlefield 4



– Battlefield Bad Company



– Battlefield Bad Company 2



– Battlefield 1



– Battlefield Hardline



– Battlefield V



– Bejeweled



– Bejeweled 3



– Black



– Burnout Paradise



– Crysis



– Crysis 2



– Crysis 3



– Dante’s Inferno



– Dead Space



– Dead Space 2



– Dead Space 3



– Dead Space Ignition



– Dragon Age Origins



– Dragon Age 2



– Dragon Age Inquisition

– EA Rory McIlroy PGA Tour



– EA UFC



– EA UFC 2



– EA UFC 3



– Fe



– Feeding Frenzy



– Feeding Frenzy 2



– FIFA 15



– FIFA 16



– FIFA 17



– FIFA 18



– FIFA 19



– FIFA 20



– Fight Night Champion



– Heavy Weapon



– Madden NFL 15



– Madden NFL 16



– Madden NFL 17



– Madden NFL 18



– Madden NFL 19

– Madden NFL 20



– Madden NFL 25



– Mass Effect



– Mass Effect 2



– Mass Effect 3



– Mass Effect: Andromeda



– Medal of Honor Airborne



– Mirror’s Edge



– Mirror’s Edge Catalyst



– NBA Live 18



– NBA Live 19



– Need for Speed Rivals



– Need for Speed



– Need for Speed Heat



– Need for Speed Payback



– NHL 18



– NHL 19



– NHL 20



– Peggle



– Peggle 2



– Plants Vs. Zombies



– Plants Vs. Zombies Garden Warfare



– Plants Vs. Zombies Garden Warfare 2 (also on Android)



– Plants Vs. Zombies Battle for Neighborville



– Rocket Arena

– Sea of Solitude



– Shadows of the Damned



– Skate 3



– SSX



– Star Wars Battlefront



– Star Wars Battlefront II



– The Sims 4 (also on Android)



– Titanfall



– Titanfall 2



– Unravel



– Unravel Two (also on Android)

– Zuma



– Zuma’s Revenge



Además de esta enorme lista, Star Wars Jedi: Fallen Order también será añadido al servicio durante el transcurso del día, así que mantén tus ojos abiertos si estás interesado en jugarlo.

EA Play también llegará a Xbox Game Pass para PC el 15 de diciembre, y los jugadores de esta plataforma podrán acceder a él descargando la aplicación de escritorio de EA, la cual está disponible para computadoras con Windows 10.

Fuente: EA