EA Play colapsa en pleno early access de FIFA 21

La demanda por FIFA 21 es insaciable, y ahora que este simulador de fútbol ya entró en Early Access a través de EA Play, los servidores parecen haberse desplomado, al menos en PlayStation 4. Aparentemente, esta no es la primera vez que pasa y seguramente no será la última.

Por medio de Twitter, los fans del juego han manifestado sus quejas:

There’s three certanties in life. Death, taxes and EA Play going down on Fifa early access day. #FIFA21 pic.twitter.com/Zndc3apKlI

— Alexei (@MUFC_redarmy99) October 1, 2020