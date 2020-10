D23, la gran convención de Disney, ha sido retrasada hasta el 2022

D23, la gran celebración de Disney que se lleva a cabo cada dos años, ha sufrido un gran cambio. Aunque se esperaba que la convención tomará lugar el próximo año, reciente se ha revelado que D23 ha sido retrasada hasta el 2022. Aunque no se ofrece una explicación, esta decisión seguramente fue tomada como medida preventiva ante la pandemia de COVID-19.

De esta forma, la siguiente iteración de D23 se llevará a cabo del 9 al 11 de septiembre de 2022 en el centro de convenciones de Anaheim. En este evento la compañía espera revelar más información sobre el aniversario número 100 de Disney. Esto fue lo que comentaron:

“D23 Expo 2022 será una celebración como ninguna otra, ya que le daremos a los fanáticos un primer vistazo a los increíbles planes para el 100 aniversario de The Walt Disney Company”.

An update regarding #D23Expo: The Ultimate Disney Fan Event: pic.twitter.com/4v6cG8AvOA

— Disney D23 (@DisneyD23) September 28, 2020