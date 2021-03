Dragon Ball Z: Kakarot anuncia DLC enfocado en el futuro alternativo de Trunks

En la madrugada del día de ayer, Bandai Namco llevó a cabo una presentación especial sobre los juegos de Dragon Ball, titulada Dragon Ball Games Battle Hour, en donde se reveló el tercer DLC para Kakarot, el cual tiene muy emocionado a los fans de la obra de Akira Toriyama.

Similar a los dos previos contenidos descargables, este nuevo DLC está enfocado en historias adicionales que no estuvieron presentes en el anime original. De esta forma, durante la presentación vimos el primer tráiler de Trunks: The Warrior of Hope, contenido que se desarrolla en un futuro alternativo en donde Goku y el resto de los Guerreros Z fueron derrotados por los Androides 17 y 18. De esta forma, Trunks y Gohan tendrán que defender un futuro post-apocalíptico.

Aunque por el momento no hay una fecha de lanzamiento en específico, se espera que Trunks: The Warrior of Hope llegue a Dragon Ball Z: Kakarot a principios del verano de este año. Sin duda alguna, experimentar una de las historias más tristes y amadas por el público en este título es un sueño hecho realidad para muchos fans del anime.

En temas relacionados, Goku Ultra Instinto cobra vida en este espectacular cosplay. De igual forma, la celebración presencial de Anime Expo ha sido cancelada.

Vía: Bandai Namco