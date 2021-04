Dragon Ball por fin revela cómo es que Cell está de regreso en el anime

Aunque Freezer y Majin Buu han tenido una gran presencia en el anime de Dragon Ball, tanto canon como no oficial, Cell se ha mantenido alejado de la atención pública por muchos años. Afortunadamente, esto cambiará gracias a Super Dragon Ball Heroes y su juego de cartas, ya que el icónico villano estará de regreso.

Recientemente, un set de cartas para Dragon Ball Heroes sobre el arco de Space-and-Time War fue traducido por un fan, y aquí se han revelado algunos de los planes que Bandai y Toei Animation tienen en mente para Cell.

