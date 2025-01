Dragon Age: The Veilguard no cumplió las expectativas de EA

Electronic Arts (EA) ha reducido su proyección financiera para el actual año fiscal, citando el bajo rendimiento de EA Sports FC 25 y un interés menor al esperado al ya mencionado RPG occidental que generó tanta controversia en octubre. Según la compañía, ambos títulos han impactado significativamente en sus expectativas de ingresos.

En un informe reciente, EA señaló que había anticipado un “crecimiento de medio dígito” en las reservas netas de servicios en vivo para el año fiscal que concluye el 31 de marzo de 2025. Sin embargo, ahora espera una “disminución de medio dígito”, destacando que la “mayoría del déficit” proviene de la “desaceleración del impulso” de EA Sports FC 25 tras su lanzamiento en septiembre.

Por otro lado, Dragon Age: The Veilguard, logró involucrar a aproximadamente 1.5 millones de jugadores durante el trimestre, cifra que EA describe como “casi un 50% menos que las expectativas”. Este desempeño, sumado a las cifras del juego de deportes, ha llevado a la compañía a revisar sus reservas netas previstas a un rango de 7-7.15 mil millones de dólares para el año fiscal, con ingresos de 2.21 mil millones de dólares proyectados para el tercer trimestre.

Andrew Wilson, CEO de EA, expresó que, aunque ambos títulos no alcanzaron las expectativas, la compañía sigue confiando en su estrategia a largo plazo. La compañía prevé un regreso al crecimiento durante el año fiscal 2026, con el desarrollo continuo de su amplia cartera de juegos y experiencias.

No está de más agregar que tienen entre sus planes lanzar el próximo título de los creadores de It Takes Two y algunos del universo de Marvel.

Vía: Eurogamer