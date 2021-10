¡Disney+ por fin tendrá una selección de anime!

Star Wars Visions llegó el mes pasado a Disney+, y nos demostró que este servicio de streaming puede funcionar como el hogar para varias producciones de anime. De esta forma, la compañía del ratón nos sorprendió el día de hoy al anunciar que están más que listos para adentrarse por completo en este mercado.

Por medio de un comunicado publicado el día de hoy, se ha revelado que Disney ya está trabajando en conjunto con varios estudios de animación japoneses y asiáticos, para ofrecer una selección de trabajos completamente originales y adaptaciones que los fans han estado esperando. Esto fue lo que comentó Luke Kang, presidente de Disney Asia Pacífico, al respecto:

“[Disney] combina los recursos globales de la compañía con los mejores creadores de contenido de Asia Pacífico para desarrollar y producir historias originales en Disney +. Con los servicios de primer nivel que se están generalizando, el surgimiento de contenido de clase mundial de Asia Pacífico y la creciente sofisticación del consumidor, creemos que este es el momento adecuado para que profundicemos nuestra colaboración con los mejores creadores de contenido de la región para ofrecer una narración incomparable a las audiencias nivel mundial”.

De igual forma, estos son los cuatro animes que ya están en desarrollo:

–Yojohan Time Machine Blues:

“La nueva serie animada japonesa es la secuela de The Tatami Galaxy. Es el trabajo más reciente del escritor Tomihiko Morimi y el estudio de producción Science SARU”.

–Twisted Wonderland:

“Una adaptación de la serie de anime del popular juego móvil de Disney de Aniplex”.

–Black Rock Shooter Dawn Fall:

”Una animación japonesa de reinicio de Black ★ Rock Shooter, un personaje popular entre los fanáticos globales que ha generado música, figuras de acción, juegos y animación”.

–Summer Time Rendering:

“Una animación japonesa basada en uno de los principales títulos de manga con un total acumulado de más de 130 millones de páginas vistas en la aplicación de manga web japonesa Shonen Jump+”.

Lamentablemente, por el momento no hay una fecha de estreno para algunos de estos animes. Considerando el nivel de calidad que vimos en Star Wars Visions, es muy probable que estas nuevas producciones también tengan la misma atención al detalle y valgan mucho la pena.

Nota del Editor:

Aunque Disney+ ofrece contenido de calidad completamente original, si no eres un fan de Marvel o Star Wars, no hay mucho que ver. Esperemos que la llegada del anime a esta plataforma no solo se limite a nuevos trabajos, y se logren licenciar algunas producciones clásicas que sean del agrado del público.

