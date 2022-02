El día que muchos habían estado esperando por fin ha llegado. Así es, hoy, 9 de febrero de 2022, a las 4:00 PM (hora de México) se llevará a cabo un nuevo Nintendo Direct. Esta presentación tendrá una duración de 40 minutos, y está enfocado a los lanzamientos que veremos en la primera mitad del año, por lo que no se enojen si no vemos información sobre la secuela de Breath of the Wild.

Vía: Nintendo