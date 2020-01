Hoy, jueves 9 de enero, a las 8:30 am (hora de la Ciudad de México) dio inicio el Pokémon Direct, una presentación dedicada completamente al futuro de esta serie. Por el momento no se han revelado muchos detalles, pero podemos esperar alguna novedad de Pokémon Sword and Shield, Pokémon Home, Pokémon Sleep, y, con suerte, tal vez algo sobre el tan rumoreado remake de Pokémon Diamond and Pearl.

Vía: Nintendo