Director de The Flash explica por qué fracasó la película

Hace ya casi un par de años que se estrenó The Flash, película enfocada en el querido personaje de DC que se ha llevado la atención de muchos fans por su aparición en The Justice League, el cual ya necesitaba su aventura en solitario para regocijo de algunos. Sin embargo, el estreno no fue lo esperado por parte de Warner, puesto que no cumplió con la expectativa de taquillas, incluso cuando se metieron nuevos personajes como Supergirl y el regreso de Michael Keaton como Batman.

El director Andy Muschietti, responsable de esta cinta, señaló que el fracaso en taquilla se debió, entre otros factores, al poco interés del público por el personaje principal. En una entrevista para Radio Tu, Muschietti explicó que la cinta no logró captar la atención de los “cuatro cuadrantes” del mercado cinematográfico, un objetivo clave para justificar su presupuesto de 200 millones de dólares.

“The Flash fracasó, entre todas las otras razones, porque no era una película que atrajera a los cuatro cuadrantes. Fracasó en eso,” mencionó Muschietti. “Cuando gastas 200 millones de dólares en una película, Warner Bros. espera que incluso tu abuela vaya al cine. Sin embargo, en conversaciones privadas, me he dado cuenta de que a mucha gente simplemente no le importa Flash como personaje, especialmente en los femeninos.”

Los “cuatro cuadrantes”, según la jerga de Hollywood, se refieren a los hombres y mujeres divididos en grupos de menores y mayores de 25 años. Muschietti enfatizó que la falta de interés generalizado en el personaje fue uno de los muchos desafíos que enfrentó la película.

Otros factores que podrían haber influido en el fracaso de The Flash incluyen las críticas a su excesivo uso de CGI, la polémica recreación de actores fallecidos sin consultar a sus familias, una recepción crítica mixta y su posición en un universo cinematográfico en declive. A pesar del potencial narrativo y la participación de un elenco destacado, la película no logró alcanzar las expectativas comerciales.

Recuerda que puedes ver la cinta en la plataforma de MAX.

Vía: IGN