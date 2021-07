Director de MK11 habla sobre un crossover con SF

Street Fighter y Mortal Kombat son dos de las series de juegos de peleas más populares en la historia de los videojuegos. Aunque estas propiedades fueron vistas como rivales en algún punto, en la actualidad cada una es bastante diferente. De esta forma, los fans quieren ver un crossover entre estas franquicias. Sin embargo, Ed Boon, director de Mortal Kombat 11, ha señalado que esto es poco probable, debido a los encargados de publicar estos títulos.

Durante los últimos días, Ed Boon ha compartido varios tweet sobre Mortal Kombat y Street Fighter. De esta forma, un fan cuestionó al director sobre por qué no hemos visto una colaboración entre estas dos series. Esta fue la respuesta que se compartió:

2 different publishers adds complexity. Its not as simple as "people want it, so do it!" 👍 https://t.co/QDMomzEn9H

— Ed Boon (@noobde) July 21, 2021