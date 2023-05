Cuando Star Wars Jedi: Survivor se lanzó el pasado 28 de abril, fue recibido con críticas por su rendimiento en PC. Desde caídas de cuadros por segundo hasta tartamudeos y más, muchos usuarios con las máquinas más potentes vieron problemas. Esto llevó a preguntas sobre por qué el juego no se retrasó para resolverlos. Sin embargo, si se mira hacia atrás, había una oportunidad para retrasar el juego aún más, una oportunidad que el director del juego de Star Wars Jedi: Survivor, Stig Asmussen, rechazó.

En una entrevista con IGN en marzo, se le preguntó a Asmussen, cómo fue que el equipo de Respawn Entertainment decidió la fecha de lanzamiento del 28 de abril después de numerosos retrasos, incluyendo uno del 17 de marzo de 2023. Dijo que se les preguntó cuánto tiempo necesitaban y acordaron seis semanas.

“Eso era exactamente el 28 de abril. No es broma”, dijo Asmussen.

Asmussen añadió que el equipo “probó” la fecha. Eso incluyó observar qué otros juegos se lanzaban alrededor de la misma fecha – Redfall y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom son dos que vienen a la mente inmediatamente – y encontrar lo que Respawn y EA creían que era un buen lugar para encajar.

“Había una opción de extenderlo un poco más, pero dijimos que no, que lo podíamos hacer en seis semanas”, declaró.