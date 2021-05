Director de God of War sigue jugando en modo fácil, y la gente lo apoya

Una vez más es momento de hablar sobre la dificultad en los videojuegos. Aunque las opiniones que normalmente causan conmoción en las redes sociales provienen de jugadores o streamers, en esta ocasión fue el director de God of War quien admitió disfrutar de los juegos en la modalidad más fácil posible.

Recientemente, Cory Barlog reveló en su cuenta oficial de Twitter que aún disfrutaba de pasar sus juegos en la dificultad más fácil posible. Este comentario llama mucho la atención, ya que los juegos de God of War, especialmente la última entrega, han sido celebrados por el reto que le imponen al jugador. Como parte de una tendencia en Twitter, Barlog emitió el siguiente mensaje:

I still like to play on easy. https://t.co/3XX4OCkQRX

— cory barlog 🖖 (@corybarlog) May 14, 2021