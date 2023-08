Descubren juego cancelado de Metroid para Wii U

Desde su debut en 1986, la saga Metroid de Nintendo ha dejado una huella imborrable en la industria de los videojuegos, convirtiéndose en una de las franquicias más icónicas de la compañía y ganando una base de fanáticos devotos en todo el mundo. A lo largo de los años, la serie ha cautivado a los jugadores con su intrigante narrativa, su memorable protagonista, Samus Aran, y su distintivo estilo de juego que combina exploración, acción y puzzles.

Uno de los aspectos más destacados de la saga Metroid ha sido la pasión y la paciencia de sus fanáticos, quienes siempre han estado a la expectativa de una nueva entrega. Los seguidores de la franquicia han mostrado su entusiasmo y dedicación al crear comunidades vibrantes en línea, fan art, fan fiction y llevar a cabo maratones de speedrunning en los juegos de Metroid.

Sin embargo, a lo largo de los años, esta espera no estuvo exenta de altibajos y decepciones. En 2014, se filtró información sobre una versión de Metroid para la consola Wii U de Nintendo, que supuestamente llevaba varios años en desarrollo. La noticia emocionó a la comunidad de fanáticos, ya que la serie no había recibido una nueva entrega desde Metroid: Other M en 2010.

Se descubrió que el desarrollo de esta versión de Metroid había comenzado originalmente para la consola Nintendo DS y, a lo largo de los años, evolucionó con el progreso tecnológico para adaptarse a las capacidades gráficas de la Wii U. Se esperaba que el juego ofreciera gráficos de calidad comparable a los de la consola PlayStation 3, lo que habría sido un gran avance para la serie.

No obstante, para la decepción de los fanáticos, el proyecto nunca llegó a concretarse y el juego fue cancelado oficialmente. Aunque no se proporcionaron detalles oficiales sobre las razones detrás de la cancelación, los rumores sugirieron que problemas de desarrollo, cambios en la visión creativa y la falta de confianza en el potencial comercial del juego pudieron haber contribuido a la decisión.

Metroid Wii U:

Concept art leaked in 2014, revealing Next Level Games worked on a cancelled Metroid game. I recently got the scoop from the devs — it spent years in development, starting on DS and ending up with "PS3-level graphics."

Full, long story: https://t.co/CFNE2OylnN pic.twitter.com/fYnb31NSG1

— Reggie-800's Nintendo Secrets (@reggie_800) July 31, 2023