Desde su revelación oficial a finales del mes pasado, The Last of Us Part I, el remake del amado juego de Naughty Dog, ha sido el centro de atención de diversas conversaciones y controversias en relación con el precio de este producto. Considerando que este trabajo cuesta $70 dólares, muchos consideran que el proyecto solo es una forma de ganar dinero rápido por parte de PlayStation. Sin embargo, un desarrollador asegura que este no es el caso.

Por medio de su cuenta de Twitter, Robert Morrison, animador de Bend Studio que también cuenta con créditos en The Last of Us Part I, ha señalado que las mejoras y el nivel de detalle son tan meticulosas, que nunca había trabajado en un proyecto de este estilo en toda su carrera, defendiendo así el precio del juego. Esto fue lo que comentó al respecto:

“‘No es para tomar su dinero’ En realidad, es el proyecto más meticulosamente construido y elaborado que he visto o del que he formado parte en toda mi carrera. El más alto nivel de cuidado y atención al detalle posible. El precio del juego está fuera de mi control y el valor es subjetivo para cada individuo. Puedes decidir por ti mismo si lo quieres o no. Todo lo que digo es que estoy asombrado por el trabajo que un increíble grupo de personas hizo en el proyecto. Se puso una enorme cantidad de pasión en ello”.

The Last of Us Part I no cuenta con contenido adicional o cambios sustanciales a la historia. En su lugar, este remake está enfocado en mejorar el aspecto visual, y agregar varios elementos de gameplay que vimos en The Last of Us Part II, como una mejor inteligencia artificial. Para algunos esto es suficiente, pero para otros esto no amerita el precio de admisión.

Muchos han señalado que la falta de contenido nuevo, así como el hecho de que este es el tercer lanzamiento del juego a precio completo, hacen que el precio sea demasiado alto, a menos cuando hablamos de la versión de PS5, ya que recordemos que el título también llegará a PC en un futuro.

The Last of Us Part I llegará a PS5 el próximo 2 de septiembre de 2022, y a PC en un futuro no determinado. En temas relacionados, aquí puedes checar una comparativa entre el juego original y su remake. De igual forma, este es el peso de este título.

Nota del Editor:

Un remake requiere mucho trabajo. Aunque el valor de un juego para muchos está relacionado con el contenido y las horas de juego, no hay que olvidar de todo el trabajo que requiere el apartado visual y la creación de un sistema de juego bastante divertido y complejo.

