Se revela el peso de The Last of Us Part I

Después de su revelación oficial en Summer Game Fest, muy poco se ha hablado sobre The Last of Us Part I, el remake del juego clásico que Naughty Dog nos entregó en 2013. Afortunadamente, recientemente se reveló el peso que tendrá este título, y será mejor que vayas haciendo espacio en tu PS5.

Por medio de Direct PlayStation, un sitio oficial de la compañía, se ha revelado que The Last of Us Part I pesará 79 GB en PS5. En comparación, el lanzamiento original de PS3 solo requería 30 GB. Por su parte, la remasterización de PS4, la cual también incluye el DLC de Left Behind, exige que tengas 48 GB disponibles en tu PS4.

La razón por la cual el remake exige 79 GB seguramente se deba a las nuevas texturas y elementos visuales mejorados. A esto habrá que sumarle el peso de futuras actualizaciones y parches. Sin embargo, esto sigue por debajo de The Last of Us Part II, el cual requiere de 95 GB disponibles.

The Last of Us Part I llegará a PS5 el próximo 2 de septiembre, con una versión para PC en un futuro. En temas relacionados, checa estos increíbles tatuajes inspirados en el juego. De igual forma, Laura Bailey, actriz de The Last of Us Part II, sigue siendo acosada.

Nota del Editor:

Es natural que un remake de este tipo requiera más espacio. Hoy en día ver un juego que pese casi 100 GB es normal. El problema es que el PS5 no cuenta con todo un TB de memoria, por lo que tienes que ser muy cuidadoso con lo que borras y dejas en la consola.

Vía: PlayStation