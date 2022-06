Crean fantásticos tatuajes basados en The Last of Us

Algo que siempre distingue a los fanáticos de hueso colorado de alguna franquicia, es la elaboración de mercancía propia, dado que los fans se toman su tiempo para crear objetos únicos. Sin embargo, hay un paso más allá y eso es el hacerse un tatuaje de alguna marca en concreto, y ahora se ha revelado un par de artes relacionadas a The Last of Us.

Mediante las redes sociales, Naughty Dog dio a conocer un fabuloso tatuaje que abarca los dos brazos de una persona, cada uno reflejando las dos historias presentes en la franquicia. Este fue elaborado ni más ni menos que por el tatuador conocido como adrian_hidalgo_tattoo en instagram, lugar donde comparte todos sus trabajos artísticos.

Aquí el tatuaje:

Vale la pena señalar, que el propio Naughty Dog ha invitado a los fanáticos que tengan un tatuaje de la franquicia a compartirlo, esto mediante la página oficial de la desarrolladora. Así pueden dar a conocer sus trabajos en redes sociales, los cuales son bastante destacados, ya que se han elaborado desde el logo hasta la propia marca de las luciérnagas.

En noticias relacionadas a The Last of Us. Mediante una entrevista se confirmó, que la actriz que prestó su voz a Abby en la segunda parte, sigue siendo acosada a raíz de todas las polémicas que generó el juego hace dos años atrás. En caso de que quieras echarle un vistazo a la nota completa, te invitamos a dar click en el siguiente enlace.

Vía: Naughty Dog