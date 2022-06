Han pasado dos años desde el lanzamiento de Ghost of Tsushima, y muchos se preguntan cuál será el siguiente gran paso para Sucker Punch, el estudio de PlayStation que nos entregó esta aventura. Aunque el año llegó la expansión de Iki Island, los fans siguen esperando algún tipo de información relacionada con una secuela directa. Ahora, una reciente solicitud de trabajo apunta a que Ghost of Tsushima 2 ya está en desarrollo.

Recientemente, Sukcer Punch compartió dos solicitudes de trabajo, una para diseñador técnico de combate, y otra para diseñador sénior de combate. Lo interesante, es que en las dos vacantes se habla de un AAA de mundo abierto con sigilo y acción cuerpo a cuerpo.

Aunque por el momento no hay información oficial, múltiples solicitudes de trabajo por parte de Sucker Punch hacen referencia al desarrollo de Ghost of Tsushima 2. Sin embargo, por el momento no hay una garantía de que este sea el caso. El estudio bien podría estar trabajando en otro juego. Al final del día, hablar sobre un AAA de mundo abierto con un combate cuerpo a cuerpo es un concepto bastante grande.

En temas relacionados, Ghost of Tsushima ya no recibirá más actualizaciones. De igual forma, ya hay guionista para la película de este juego.

Nota del Editor:

Si bien me encantaría ver una segunda parte de Ghost of Tsushima, también estoy abierto a que Sucker Punch nos presente otro proyecto original, aunque se usen las mismas bases de su trabajo más reciente.

Vía: Sucker Punch