Dragon Ball revela la evolución del Ultra Ego de Vegeta

En la actualidad, Dragon Ball Super está pasando por uno de sus mejores arcos jamás vistos, con revelaciones del verdadero orgullo saiyajin y nuevas transformaciones para los protagonistas. Y ahora, Vegeta se encuentra en una encrucijada contra el villano Gas, mismo que ha llevado al príncipe a su límite y por ende, a evolucionar su Ultra Ego.

Se reveló previamente que la transformación de Vegeta se vuelve más fuerte cuanto más daño recibe, pero no fue hasta la pelea contra Granolah que se pudo usar esta nueva forma. Como el personaje ha recuperado toda su fuerza posible, se revela en el capítulo más reciente, confirmando que la forma va evolucionando conforme más pasa el tiempo en ella.

En el episodio 85 del manga de Dragon Ball Super, se continúa la pelea entre Gas y Vegeta, con este último tratando de tomar la ventaja al darse cuenta de las virtudes que posee el Ultra Ego. Incluso no han dejado a Gokú intervenir dentro del combate, pues su compañero piensa que eso puede quitarle la oportunidad de seguir acumulando energía en su transformación.

No obstante, la desventaja del Ultra Ego implica los grandes niveles de dolor que se acumulan con cada golpe que recibe el saiyajin, por lo que Gas no lleva encima ningún tipo de intimidación. Así que dependerá de Vegeta encontrar la manera de acumular energía pero que no lo lleve a un estado mortal. Por ahora, la pelea sigue un curso de lo más incierto.

Vía: ComicBook