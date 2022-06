Hija de Elon Musk quiere cortar todo vínculo con su padre

Hace algunas semanas Elon Musk volvió a tomar el protagonismo dentro del mundo del internet, pues se confirmó que el multimillonario había adquirido ni más ni menos que Twitter. Y ahora, su hija que está pasando por un proceso de cambio de género, ha confirmado que está dispuesta a cortar todo lazo con este personaje mediático.

La chica presentó su solicitud de cambio de género y apellido durante el mes de abril, documentos que estuvieron ocultos y hasta hace un par de horas se dieron a conocer a los medios. En él se establece que la antes conocida como Xavier Alexander Musk ahora desea que le llamen Vivian Jenna Wilson, estableciendo que no quiere tener parentesco con Elon.

Esto declaró la chica de 18 años respecto a su postura:

Ya no vivo con mi padre biológico y ya no quiero que me asocien con él de ninguna forma.