¡Deadly Premonition 2 ya tiene fecha de lanzamiento!

Deadly Premonition 2 fue anunciado como una exclusiva para Nintendo Switch el año pasado, lo cual fue una sorpresa, considerando que el título original llegó a PS3, Xbox 360 y PC. A pesar de que no hemos tenido grandes novedades sobre este juego, el día de hoy se reveló la fecha de lanzamiento de esta secuela.

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise llegará a Nintendo Switch el próximo 10 de julio 2020. Junto a este anuncio, se liberó un nuevo tráiler en donde podemos ver un poco más de la historia y personajes que nos esperan en esta aventura.

Por su parte, Hidetaka ‘SWERY’ Suehiro, director de este título, mencionó vía Twitter que, a pesar de la pandemia global, él y su equipo se encuentran bien, y que el trabajo a distancia parece no ser un gran reto, a diferencia de otros estudios. De igual forma, confirmó que se encuentra trabajando en tres títulos al mismo tiempo, The Good Life, el cual también llegará a Nintendo Switch, Deadly Premonition 2, y un proyecto secreto para dispositivos móviles. Sin embargo, por el momento no tiene novedades sobre Hotel Barcelona, el desarrollo que tiene junto a Suda51.

2. Business:

Remote work is fit and be working well for us.

I am working 3 project now. (other than "Hotel Barcelona")

The Good Life: Going well

DP2: Something will happen in next week

One more: New something for mobile

— Hidetaka SWERY Skywalker (@Swery65) April 26, 2020