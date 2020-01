Niña con discapacidad disfruta de BOTW gracias a control especial de Xbox

Los videojuegos están hechos para ser disfrutados por todos. Hay dos compañías tienen este concepto dominado, Microsoft y Nintendo. El control adaptativo de Xbox permite que cientos de personas que cuentan con dificultades para utilizar un control normal, puedan disfrutar de diferentes títulos. La Gran N ofrece experiencias que toda persona puede gozar. Ahora, si combinas ambos conceptos obtienes algo hermoso.

Gracias a que el control adaptativo del Xbox no está limitado a sólo funcionar con la consola de Microsoft, Rory Steel logró modificarlo para funcionar con el Nintendo Switch, y ofrecerle a su hija una experiencia sin igual junto a The Legend of Zelda: Breath of the Wild y, lo más importante, ver sonreír a su pequeña.

That's enough for tonight. Some serious soldering and wire management tomorrow morning for some game testing in the afternoon. My daughter is desperate to try but we've kept it a secret from her brother who's been itching to play #ZeldaBreathoftheWild. @Nintendo @Microsoft pic.twitter.com/bgIC9h9aH3 — Rory Steel (@JerseyITGuy) January 18, 2020

Una vez completado, bueno, no hay palabras para describir lo que pueden ver a continuación.

Vía: Rory Steel