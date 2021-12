Danny DeVito quiere retomar su papel como El Pingüino

El Pingüino es uno de los villanos más memorables de Batman, y a lo largo de su existencia ha tenido múltiples interpretaciones en los cómics, la TV, el cine y los videojuegos. Una de las más memorables es la de Danny DeVito en la película Batman Returns, y quien durante una reciente entrevista, admitió sus deseos por retomar el papel en el futuro.

Platicando con Forbes, DeVito dijo lo siguiente:

“Siento que todavía no podemos descartar la idea de que El Pingüino volverá algún día, pero todo depende de Tim Burton, si es que quiere o no hacer esto. Yo diría que esto podría suceder porque todavía no hemos muerto. Podríamos darle continuación a lo que hicimos en el pasado porque esa fue una película brillante. Me cedieron esa oportunidad y me siento muy agradecido y me gustaría retomar el papel. ¿Por qué no? Fue un momento espectacular para mí.”