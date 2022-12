Cyberpunk 2077 sacrifica cierta función por The Witcher 3

Hace poco se ha lanzado una nueva versión de The Witcher 3, misma que está gozando las bondades de las consolas actuales como PlayStation 5 y Xbox Series X, esto también para los usuarios de PC. Y si bien los resultados han sido aceptables, sobre todo en los dispositivos de televisión, parece que se hicieron sacrificios para que el juego viera la luz.

Concretamente, Cyberpunk 2077 ha tenido que suprimir una de sus funciones para que el juego del hechicero pudiera seguir adelante, y esta es la de guardado automático mediante la plataforma de la nube. Esta se ha quitado debido al tráfico que pueda generar The Witcher 3 con su lanzamiento, posiblemente con la saturación de los servidores.

Aunque, solamente será para los guardados automáticos, los manuales llegarán a la nube sin problema.

📢Cloud upload of autosaves for @CyberpunkGame will be disabled starting December 13th, 12 PM CET. This is a precaution for The Witcher 3 next-gen update release and potential traffic.

Other save types will continue to be uploaded as usual. We’ll let you know once re-enabled. pic.twitter.com/BvMgoe8gih

— CD PROJEKT RED CS (@CDPRED_Support) December 9, 2022