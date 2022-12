Nintendo revela cuál es su siguiente juego con doblaje latino

El día de hoy los fans de Nintendo en latinoamérica han recibido un mensaje especial por parte de la compañía, dado que se ha confirmado la localización de un videojuego en doblaje y texto al español latino. Esto mediante portavoces de la marca que participaron en un video especial conmemorando que ya se tiene mayor presencia por esta región.

Se hizo un repaso por todo lo que se vivió este mismo año, como lanzamientos grandes donde destacan Mario Strikers: Battle Lague, Kirby and The Forgotten Land, Xenoblade Chronicles 3, Splatoon 3 y muchos más juegos. Y se destacó que el juego que contará con doblaje al español latino es ni más ni menos que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom.

Mensaje de fin de año de Nintendo Latinoamérica para los fans y nuevos fans en nuestra región. ¡Gracias por el apoyo y felices fiestas! Ve el mensaje aquí 👉 https://t.co/YXUt66NsJw pic.twitter.com/hgkguohNTd — Nintendo Latinoamérica (@NintendoLatam) December 14, 2022

Vale la pena mencionar, que puede sonar un poco extraño que se esté dando dicha noticia, dado que los juegos predecesores de esta línea de tiempo de Zelda también cuentan con dicho doblaje. Y sí, lo estamos expresando en plural, pues tanto Breath of The Wild como Hyrule Warriors: Age of Calamity cuentan con las voces totalmente dobladas a nuestro idioma.

Recuerda que el juego más nuevo de la franquicia se lanza el 12 de mayo para Nintendo Switch.

Vía: Nintendo

Nota del editor: Estuvo bien que se confirmara la localización, pero hubiera considerado más importante que se hablara de darle localización a entregas como Pokémon, pues a día de hoy lo seguimos leyendo en castellano. También, poco se habla de que Kirby tuvo doblaje latino este año.