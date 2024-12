Culpan a GTA 6 respecto a fechas de lanzamiento de más juegos

El año que viene los lanzamientos de videojuegos prometen bastante, en los ejemplos más claros tenemos a títulos llamativos de la escala de Ghost of Yotei y también Monster Hunter Wilds, pero sin duda, hay un producto al que nadie se le quiere acercar en fechas y ese es GTA 6. De hecho, como su día de salida es una incógnita hasta el momento, parece ser que muchos publishers no se han atrevido a decir cuándo saldrían sus juegos, ya que no quieren que sean lanzados en el mismo mes que este gigante.

La anticipación del juego de Rockstar Games ha generado incertidumbre con empresarios, quienes retrasan sus propios planes de lanzamiento para evitar competir. Según un informe, algunas compañías solo están esperando si se cumplirá con la fecha proyectada para otoño de 2025 o si se va hasta el 2026. Esto para ver si se atreven a liberar antes o después su proyectos de gran presupuesto. La magnitud que representa el sandbox ha hecho que los desarrolladores adopten su postura cautelosa. “Los editores quieren ver si GTA 6 cumplirá con la fecha límite o se retrasará hasta 2026″, explicaron fuentes anónimas relacionadas con el tema. La intención es evitar que los lanzamientos de otros juegos coincidan con el estreno del esperado título, dado el impacto cultural y comercial que siempre acompaña a la franquicia. La industria observa de cerca cada movimiento de Rockstar, pues el lanzamiento de GTA 6 no solo afectará los calendarios de otros estudios, sino también el comportamiento del mercado en general. Los publishers parecen dispuestos a mover sus lanzamientos estratégicamente para evitar ser eclipsados por uno de los títulos más esperados de los últimos años. Se dice que durante The Game Awards podría llevarse a cabo un anuncio, pero algunos piensan que será hasta el primer trimestre de 2025. Vía: Bloomberg