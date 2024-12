El remaster de Days Gone podría anunciarse pronto

PlayStation ha estado tomando una costumbre bastante extraña de lanzar sus juegos más recientes en formato remaster, eso ya lo vimos en su momento con The Last of Us y Ghost of Tsushima, incluso hace un par de meses con la nueva versión de Horizon Zero Dawn. Y parece que la cosa no termina ahí, puesto que un lanzamiento que según muchos merece una segunda oportunidad, estaría siendo lanzado para PS5 con gráficos mejorados para adaptarse a lo que va saliendo en la actualidad.

Rumores sobre una versión nueva de Days Gone han cobrado fuerza tras recientes movimientos en su listado en SteamDB. Según especulaciones, Sony podría estar preparando un anuncio oficial durante los próximos The Game Awards, un evento clave para revelar grandes proyectos de la industria. Por lo que no sería tanta sorpresa que veamos su revelación entra las transiciones de publicidad.

La posibilidad de un remaster surgió en 2022, junto con filtraciones que apuntaban al lanzamiento de Horizon Zero Dawn. Mientras que esta última se confirmó y lanzó, el proyecto relacionado con Bend Studio quedó en el aire. Sin embargo, la reciente actividad sugiere que el proyecto sigue vivo y podría ofrecer una versión mejorada del título para PS5 y PC.

El original se estrenó ¿en 2019 y es un juego de acción y supervivencia en mundo abierto. La historia sigue a Deacon St. John, un motociclista en un mundo postapocalíptico plagado de “freakers”, criaturas infectadas que representan una amenaza constante. Aunque recibió críticas mixtas, ganó un grupo leal de seguidores y se ha convertido en un título de culto dentro del catálogo de PlayStation, de hecho, piden bastante tener la secuela aunque el director ya dejó la empresa.

En caso de confirmarse se espera que ofrezca mejoras gráficas, soporte para tecnologías avanzadas como ray tracing, y optimizaciones en el rendimiento para PS5 Pro y hardware de PC. Bend Studio, el equipo detrás del título, podría aprovechar esta oportunidad para renovar su legado, pero es muy probable que Nixxes se encargue del juego.

Recuerda que el original se puede probar en PS Plus Extra.

Vía: Kitguru