¿Cuánto durarán The Game Awards 2021?

El día de hoy a las 7PM hora del centro de México se estarán llevando a cabo The Game Awards 2021. Mientras que la edición de 2020 tuvo que cambiar a un formato completamente digital por el tema de la pandemia, este año ya regresarán los invitados presenciales por lo que existe muchísimo hype en torno al evento. Pero, ¿cuánto tiempo durará esta ceremonia? Acá te lo decimos.

Vía su cuenta de Twitter, el anfitrión y organizador del evento, Geoff Keighley, reveló que la ceremonia principal tendrá una duración de tres horas, mientras que el pre-show solamente durará 30 minutos. Es decir, si quieres disfrutar de todo el show, deberás invertirle aproximadamente tres horas y media.

Tonight’s #TheGameAwards will run approximately 3 hours plus our 30 minute pre show. There’s a lot to show you!

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 9, 2021