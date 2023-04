Creadores de Unrecord demuestran que su gameplay es real

El día de ayer se dió a conocer el primer gameplay de Unrecord, juego que presume ser un lanzamiento de shooter en primera persona que tendrá como protagonista a una oficial de policía que graba todas sus horas de trabajo con una cámara. Eso no fue lo que llamó la atención del público tal cual, sino los gráficos que parecen de la vida real.

Esto ha llevado a que los propios desarrolladores, DRAMA Studio, confirmen que están usando el Unreal Engine 5 para poder crear el videojuego. No obstante, los jugadores de distintos rubros siguen pensando que se trata de algo falso. Lo ha hecho que Alexandre Spindler, programador y co-director, mostrara un video en el que se muestra como trabaja en el shooter.

For those who thought Unrecord was fake or a video, sorry. 😌 pic.twitter.com/41ESKMISy1

