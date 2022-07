Creador de One Piece comparte mensaje en relación al final de la serie

En estos momentos, la publicación de One Piece se ha pausado de forma momentánea mientras su creador, Eichiro Oda, se toma un descanso de verano después de trabajar sin descanso para terminar la saga Wano. Y ahora, se está preparando de forma mental para dibujar la saga final, misma que le dará un cierre a la franquicia después de muchos años.

Mediante distintos medios, publicó un mensaje hacia los fanáticos de la serie, en el cual agradece el seguimiento que se le ha dado a la obra durante estos 25 años al nacer la primera publicación de manga. Además, recalca que varios misterios serán resueltos conforme se llega al final, esto implica acontecimientos que se quedaron sin respuesta hace ya unos ayeres.

Aquí su mensaje:

Cuando era niño, tenía este pensamiento. ¡Ojalá pudiera dibujar una serie de manga en la que el final sea la parte más emocionante! ¡Me pregunto si estaré a la altura! ! Ahora, casi hemos terminado con el arco de Wano, y todo el trabajo de preparación está listo. Me tomó 25 años llegar a este punto, jajaja. Pero aún está bien si empiezas a leer desde aquí… de ahora en adelante, ¡Esto será ONE PIECE! Dibujaré todos los misterios que quedan en este mundo que he estado escondiendo hasta ahora. Va a ser realmente interesante. Por favor, abróchense los cinturones de seguridad. Muchas gracias, espero que me sigan un poco más.