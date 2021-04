Creador de Gears of War ya trabaja en su siguiente gran proyecto

Sabemos que Cliff Bleszinski, creador de Gears of War, no estará de regreso para la sexta entrega de la franquicia como previamente se había rumoreado. Entonces ¿a qué le ha dedicado su tiempo? Pues a su siguiente gran proyecto, por supuesto, y que no necesariamente será un videojuego.

Por medio de su cuenta de Twitter, Bleszinski confirmó que ya está trabajando en algo nuevo, y lamenta todos los días el no poder compartirlo con sus seguidores. Bleszinski también dijo que no necesariamente era un videojuego, así que bien podría estar hablando de alguna película, serie de televisión, libro o cualquier otra cosa.

“Y sí, para que quede claro, estoy trabajando en unas cuantas cosas nuevas, y deben saber que es agonizante el no poder compartirlo con ustedes cada maldito día. (Tengan en mente que no es necesariamente un videojuego).”

(Bear in mind it might not necessarily be a videogame) — Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) April 7, 2021

Podríamos pasar todo el día especulando sobre la siguiente gran obra de Bleszinski, pero la verdad es que no llegaríamos a ningún lado. Ciertamente será interesante conocer más detalles sobre este nuevo proyecto, pero por ahora no nos queda mas que esperar.

Fuente: Cliff Bleszinski