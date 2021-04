Dragon Ball Heroes revela nuevos detalles sobre el misterioso Saiyajin Enmascarado

Super Dragon Ball Heroes ya arrancó con su nuevo arco titulado “Space-Time War” y todavía existen muchos misterios sobre las amenazas a las que Goku y Vegeta deberán afrontar. Una de ellas es el Saiyajin Enmascarado, de quien finalmente tenemos nueva información.

A través de Twitter, el usuario DBS Chronicles ha compartido nuevos detalles que aparecieron únicamente en el manga de Dragon Ball Heroes. Específicamente, se menciona la pelea entre Hearts y el Saiyajin Enmascarado, quien rápidamente termina con Freezer y Cooler, aunque definitivamente hay algo extraño con él.

Fuu’s goal is finally complete!

Goku, trapped in the Fake Universe, gets a company by Frieza, Cooler, Hearts, and many more new characters!

Will he be able to escape?

