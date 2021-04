Sorpresivamente, Outriders debutó en lo mejor del mercado de Japón

Como ya es una costumbre cada semana, Famitsu ha compartido la lista de lo más vendido en Japón durante los últimos siete días. Aunque Monster Hunter Rise sigue dominando este territorio, Outriders, el nuevo juego de People Can Fly, logró posicionarse dentro de los 10 títulos más vendidos en esta región entre el 29 de marzo y 4 de abril de 2021.

Para sorpresa de nadie, Monster Hunter Rise se mantuvo en primer puesto con 277,604 copias vendidas, logrando así mover más de 1.5 millones de copias en Japón. Sin embargo, lo que sí llama la atención es que Outrider vendió 6,596 copias físicas, posicionándolo como el noveno juego más vendido de la última semana.

Tal vez estos números no sean tan grandes, pero es importante mencionar que este tipo de juegos usualmente no son tan populares en Japón. De igual forma, te recordemos que Outriders está disponible en Xbox Game Pass, y Famitsu no recopila la información de ventas digitales.

Software:

-[NSW] Monster Hunter Rise – 277,604 (1,579,736)

-[NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – 27,833 (620,516)

-[NSW] Momotaro Dentetsu: ¡Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 16,289 (2,088,585)

-[NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 12,079 (3,763,673)

-[NSW] Ring Fit Adventure – 11,722 (2,491,295)

-[NSW] Minecraft – 10,253 (1,882,992)

-[NSW] Animal Crossing: New Horizons – 9,653 (6,720,514)

-[NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 9,270 (4,228,209)

-[PS4] Outriders – 6,596 (Nuevo)

-[NSW] Splatoon 2 – 6,027 (3,831,996)

Hardware:

-Switch – 72,184 (15,630,549)

-Switch Lite – 62,892 (3,589,875)

-PlayStation 5 – 16,459 (501,935)

-PlayStation 5 Digital Edition – 4,296 (99,031)

-PlayStation 4 – 1,591 (7,776,647)

-New 2DS LL (incluido 2DS) – 752 (1,160,876)

-Xbox Series X – 122 (30,758)

-Xbox Series S – 37 (9,410)

Vía: Gematsu