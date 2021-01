Cory Balrog: Talento y reinvención

La reinvención de God of War permitió que Cory Barlog se posicionara por todo lo alto como uno de los directores más reconocidos en el sector de los videojuegos. A lo largo de su carrera ha participado en diversas producciones y siempre ha buscado desafiar a los paradigmas.

En sus inicios, Barlog colaboró con el equipo que nos ofreció X-Men: Next Dimension durante 2002. De igual modo, trabajó en Backyard Wrestling: Don’t Try This at Home, un juego de luchas a cargo de Paradox Development publicado en 2003, que pasó desapercibido.

La madurez creativa de Cory va de la mano con la saga God of War, ya que fue el animador principal de la primera entrega protagonizada por Kratos. Para la secuela, adoptó el papel de director de juego y estuvo a cargo de manera temporal como el máximo responsable de God of War III.

Pese a su legado en Santa Mónica, casa productora del Dios de la Guerra, el señor Barlog decidió buscar nuevos desafíos, estando vinculado con Avalanche Studios y Crystal Dynamics, para aportar su experiencia en la conceptualización de nuevas ideas para juegos como Mad Max y Tomb Raider.

Para 2013, el hijo pródigo regresaba al que fue su hogar con una filosofía enfocada a correr mayores riesgos, comenzando la andadura para forjar el exitoso y galardonado retorno de God of War que vería la luz en 2018 y se convertiría rápidamente en uno de los mejores productos de PlayStation 4.

La producción protagonizada por Kratos y su hijo Atreus, no estuvo exenta de críticas por parte de los ejecutivos de Sony, toda vez que se rompieron diversos paradigmas como el hecho de que el personaje principal no saltara o que su primogénito no debería de formar parte de la aventura.

Otro aspecto que causó polémica fue el argumento de que este título no comenzaba con una batalla contra un jefe final como había ocurrido con sus antecesores, además de que Shuhei Yoshida, entonces Presidente de Sony Interactive Entertainment (SIE) Worldwide Studios, quedó horrorizado cuando vio una primera versión jugable con tales experimentos.

El escritor vietnamita J.M. Barlog, padre de Cory, también ha contribuido en dotar de elementos narrativos complementarios a los seguidores de esta saga, siendo el autor de la novela oficial del multicitado juego, intitulada: God of War: The Official Novelization.

Sin duda alguna, los cambios realizados a la triunfante franquicia hablan por sí solos y la reciente fórmula da cabida a futuras historias que contar, como será el caso de God of War: Ragnarök para PlayStation 5, el cual deberá aprovechar al máximo el potencial de la consola, sin olvidarse del DualSense.

Derivado de los éxitos cosechados por Cory Barlog, incluyendo el galardón como mejor director en los Game Awards de 2018, tiene pendiente con los gamers, ofrecer una experiencia basada en la creación de una nueva propiedad intelectual, que pondrá de nuevo a prueba, su capacidad para reinventarse.

