Convierten The Matrix Awakens en un juego de Superman

Desde que Rocksteady terminó la trilogía de Batman Arkham, los fans han estado implorando a este estudio que ahora se enfoquen en un juego de Superman de mundo abierto. Parece que inicialmente esos eran sus planes, aunque actualmente ya revelaron oficialmente Suicide Squad: Kill the Justice League. Pero gracias a Unreal Engine 5, y la demo de The Matrix Awakens, ya tenemos una idea de cómo sería este título del Hombre de Acero.

Vía Twitter, un diseñador de videojuegos conocido como Volod modificó la demo de The Matrix Awakens para convertirla en un juego de Superman, con todo y la capacidad de volar. Puedes ver los resultados a continuación:

Bonus clip #UnrealEngine5‘s chaos physics system living up to its name… pic.twitter.com/s2d4cbED9w

— 𝕧𝕠𝕝𝕠𝕕▿ (@volodXYZ) April 6, 2022