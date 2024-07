No es un secreto que Shadow of the Edrtree es una expansión difícil. Sin embargo, no es imposible. FromSoftware nos ha entregado nuevas herramientas que son capaces de ayudarnos a enfrentarnos a cada uno de los retos que este contenido tiene para nosotros. De esta forma, hoy te platicamos sobre el hechizo de Espinas Impenetrables, algo que te puede ayudar mucho en tu viaje por el Shadow Realm.

Esta magia se ha vuelto muy popular, puesto que hace bastante daño, no requiere de muchos puntos para usarse, e incluso puede causar sangrado hasta en los jefes. Para desbloquear esta habilidad, necesitas ir a la Fortaleza Sombría, por lo que requieres vencer a Rellana y al Hipopótamo Dorado. Una vez que llegues al lugar de Gracia “Almacén, séptimo piso”, baja las escaleras que tienes delante, ve hasta el final del pasillo hasta localizar la palanca y acciónala. Ahora, sube por las vigas del centro, en dirección del cuarto en donde enfrentas a Messmer, pero en lugar de ir a este lugar, tienes que saltar de la estatua a la siguiente habitación y podrás salir a un balcón.

En la parte inferior encontrarás a un enemigo protegiendo a un cuerpo. Cae cuidadosamente, derrota al mago, y en el cadáver se encuentra Espinas Impenetrables. Ahora, esta fue la parte sencilla, y ha llegado el momento de equipar los objetivos necesarios para hacer el mayor uso de esta magia. Comienza con el Bastón Materno como arma principal, y el Bastón de Condenado como arma secundaria, ambos aumentarán tu magia y la fuerza de cualquiera hechicería de la familia de Espinas.

Seguido de esto, necesitas los talismanes de Polvo estelar de los amados, talismán de amalgama de magos, Exaltación del Señor de la Sangre, Talismán de escudo grande con blasón de dragón. De igual forma, equipa el set de armadura de Alberich. Por último, procura crear una posición que aumente tu magia o recupere tus puntos mágicos.

Eso es todo lo que necesitas. Con esto en mente, probablemente tengas más oportunidades para superar los retos que Shadow of the Erdtree tiene para ti. Claro, si la magia no es tu enfoque, Elden Ring tiene un sin fin de formas de jugar, y cada una es válida. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de este DLC aquí. De igual forma, esta expansión cuenta con los jefes más difíciles de FromSoftware.

Nota del Autor:

Aunque estoy contento con mi build de strength, no puedo negar que todas las opciones que tiene Elden Ring disponibles me hacen desear volver a empezar desde cero y experimentar con todo lo que el juego tiene para nosotros. Tal vez en mi siguiente partida haga algo con la magia.

Vía: Elden Ring