No es un secreto que Shadow of the Erdtree es una expansión con una dificultad elevada. Si bien muchos han llegado a pensar que Bloodborne o Sekiro: Shadows Die Twice ofrecen un mayor reto, Hidetaka Miyazaki, director de Elden Ring, ha confirmado que los jefes en el nuevo DLC son algunas de las creaciones más difíciles que ha hecho FromSoftware.

En una reciente entrevista con CNE, Miyazaki reveló que los jefes, especialmente los opcionales en Shadow of the Erdtree, son algunos de los más complicados que ha creado el estudio hasta el día de hoy. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Los nuevos desafíos para el jugador serán los encuentros con los jefes, así como los diferentes tipos de amenazas que el mundo impondrá a las personas en diferentes áreas para explorar. Por supuesto, algunos jefes son una parte necesaria del desarrollo y el arco de la historia, pero otros no lo son. Los que no lo son especialmente difíciles, creo que supondrán un muy buen desafío y obstáculo para los jugadores. Intentamos hacer de eso la base de los encuentros con jefes del DLC, por lo que esperamos que los jugadores lo encuentren mucho más atractivo y divertido”.

Con el DLC ya en las manos de los jugadores, en los últimos días hemos visto cómo estos villanos son algunos de los retos más grandes para los jugadores en general. Esto no solo se limita a los opcionales, sino a los principales también, con el último siendo un obstáculo que no muchos han superado. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Shadow of the Erdtree aquí. De igual forma, la nueva actualización de Elden Ring reduce la dificultad en el DLC.

Nota del Autor:

Solo hay un par de jefes que me dieron mucha lata en el DLC. Uno de estos fue el jefe final, y el otro fue Bayle, el cual se ha convertido en toda una sensación en el internet. Será interesante ver cuáles son los obstáculos más problemáticos para otros jugadores.

Vía: CNET