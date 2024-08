Confirmado Capcom Fighting Collection 2

Muchas revelaciones se han dado durante el partner showcase de Nintendo hace poco tiempo, y una de las más relevantes fue ni más ni menos que Capcom Fighting Collection 2, la continuación del título lanzado hace dos años que contenía las joyas arcade de pelea la compañía creadora de Street Fighter.

Acá su tráiler:

Los juegos incluidos en el compilado son:

Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 Pro

Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001

Capcom Fighting Evolution

Street Fighter Alpha 3 UPPER

Project Justice

Power Stone

Power Stone 2

Plasma Sword: Nightmare of Bilstein

Llegará a PS4, Nintendo Switch y PC en algún momento de 2025. Se excluye la versión de Xbox a pesar de que ahí sí llegó la primera parte.

Vía: Capcom