Concierto de aniversario de Kirby solo estará disponible por tiempo limitado

Hace algunos meses atrás se celebró uno de los aniversarios más esperados por los fans de Nintendo, pues la franquicia de Kirby cumplió ni más ni menos que 30 años de existencia en la industria. Y para celebrar eso se lanzó Forgotten Land, The Crystal Shards en Switch Online y recientemente, Dream Buffet. Pero sin duda, lo más importante fue el concierto de cumpleaños.

Y es que hace poco más de una semana atrás se liberó una interpretación orquestal de los temas musicales conocidos de la saga, repasando así toda su historia en compañía de la voz oficial del personaje. Pero desgraciadamente no va a ser eterno, pues la empresa dueña de la IP mencionó hace instantes que retirarán las piezas de música el 31 de agosto.

La noticia se dio conocer mediante la cuenta oficial de Nintendo en Twitter, aquí el mensaje:

Enjoy this special #Kirby30 Anniversary Music Fest performance, featuring songs and medleys from across the Kirby series. This video will be available to watch until 8/31.

Watch it here: https://t.co/uJGdqT8k9u pic.twitter.com/mNWcpov8X6

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 19, 2022