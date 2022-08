Comunidad de Super Smash Bros. detesta a Steve de Minecraft

Ha sido una semana interesante para la comunidad de Super Smash Bros. Ultimate, con un torneo bastante conocido que lleva el nombre de SmashCon, mismo que lógicamente reúne a los mejores jugadores de este título y también algunos clones. Durante este, el usuario Onin logró llevarse el primer gracias al personaje de Steve, mismo que los fans ahora detestan.

Onin es relativamente, con su debut en un torneo en The Online Olympus II en enero de 2021, luego continuó apareciendo en otros, incluso ganando el primer lugar en Combo Breaker 2022. Se le considera como uno de los mejores jugadores de Steve del mundo, y ha acumulado un buen número de victorias. Ha superado a usuarios destacados como MK Leo, y muchos han pensado que el personaje está roto.

El personaje cuenta con algunos movimientos que no le agradan a la escena, dado que su capacidad de construir le puede dar complicaciones a los rivales al momento de querer regresar al escenario. Por su parte, muchos apoyaron al adversario de Onin en Smashcon, sobre todo porque no les gusta el personaje, aún así el usuario de Steve le ganó con todas las ovaciones.

Ante esta situación, las quejas no se hicieron esperar. Aquí hay algunas:

Steve is good for no one …

Players that play Steve will get shit on and insulted

And those who doesnt will get mad

Very sad situation tbh https://t.co/7ivvAnIVyw

— Solary | Glutonny (@GlutonnySSB) August 15, 2022