Comparan Ori & The Will of the Wisps en Xbox One y Switch

El día de ayer Nintendo tomó al mundo por sorpresa cuando anunciaron que Ori & The Will of the Wisps estaría disponible en Switch en tan solo unas cuantas horas. Inicialmente, este nuevo título de Moon Studios solo estaba disponible para Xbox One y PC, pero ¿qué sacrificios se tuvieron que hacer para que llegara a la pequeña consola híbrida?

Por medio de un video comparativo realizado por ElAnalistaDeBits, nos damos cuenta que Ori & The Will of the Wisps se sigue viendo increíble en Switch, a pesar de tener menor resolución y menos detalles visuales. Velo por ti mismo a continuación:

Aquí en Atomix tuvimos oportunidad de reseñar Ori & The Will of the Wisps durante su lanzamiento y si quieres saber por qué no deberías dejar pasar esta gran experiencia entones échale un vistazo a nuestra reseña escrita.

Fuente: ElAnalistaDeBits