¿Cómo vamos con Marvel’s Avengers?

Marvel’s Avengers por fin ha llegado al mercado. En estos momentos los usuarios PlayStation 4, Xbox One y PC ya pueden disfrutar del siguiente trabajo de Crystal Dynamics y Marvel. Si te preguntas dónde está nuestra reseña del juego, no te preocupes, todo nuestro contenido sobre este título ya está en proceso, pero antes de pasar al plato principal, es momento de una pequeña entrada.

Una de las mayores sorpresas que Marvel’s Avengers tiene para ti es su historia. En lugar de enfocarse mucho en una narrativa estilo cómics o película, Crystal Dynamics ha optado por encontrar un punto medio. El juego nos presenta con personajes, locaciones, términos y poderes que puedes disfrutar tradicionalmente en las series que se publican actualmente, pero con la sencillez, alta producción y calidad de una cinta del MCU.

Lo que al principio parece como una historia más en donde Iron Man puede llegar a ser el protagonista, Marvel’s Avengers opta por poner en la luz principal a Kamala Khan, quien necesita lidiar con el peligro de AIM y en el camino descubrir su identidad como miembro de los Vengadores. La historia, aunque no toca terreno nuevo, logra tener un par de sorpresas y giros de tuerca que te mantendrán al filo del asiento.

Hablado en un aspecto un poco más técnico. He tenido la oportunidad de jugar Marvel’s Avengers en una PC con una NVIDIA GeForce RTX 2080 en una alta resolución y a 60fps. Gracias a esto, la experiencia ha sido bastante buena… en su mayoría. En más de una ocasión me he topado con un par de errores técnicos donde la tasa de frames llega hasta por debajo de los 10, así como un par de glitches visuales. De igual forma, he experimentado un poco con la versión de PS4, en donde este tipo de inconvenientes son más comunes.

Mientras que la historia fue una grata sorpresa, especialmente considerado que Square Enix no promoción mucho este aspecto del juego, el gameplay es uno de los elementos más básicos. Aunque claramente se puede ver una mejora en comparación con la beta, el sistema de combate y progresión no es nada excepcional. Prácticamente todo se reduce a golpes fuertes y débiles, no hay mucho espacio para experimentar y el juego solo sabe aventar más enemigos como una forma de dificultad.

Extrañamente, el aspecto multiplayer no se siente tan forzado. Aunque hay muchas misiones en donde podrás reunirte con tus amigos para derrotar a AIM, poco más 50% de la historia se puede disfrutar sin ningún problema en solitario, y en ningún momento Crystal Dynamics parece forzar este aspecto, al menos hablando de la historia. El contenido adicional y misiones secundarias ya cuentan con un mayor énfasis en el co-op, especialmente en la forma en que estos niveles están diseñados.

La historia principal y el contenido adicional casi se sienten como dos experiencias diferentes, aunque ya hablaremos más a fondo en un futuro cercano.

Aunque este tipo de primeras impresiones pueden sonar algo duras, el juego aún tiene mucho que mostrarme. Llevo un poco más de 10 horas y, como ya lo mencione, la historia es uno de los elementos más fuertes de Marvel’s Avengers. El aspecto gráfico, aunque algo complicado en algunas partes, Crystal Dynamics demuestra un buen nivel de maestría en este aspecto. El combate es el único aspecto en donde sigo sin ser convencido, pero también puedo ver un potencial escondido, solo espero encontrarlo.