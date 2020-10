¿Cómo jugar con Luigi en Super Mario Bros. 35?

Super Mario Bros. 35 es uno de los battle royale más interesantes que existen actualmente, ya que básicamente estás jugando el clásico Super Mario Bros. contra otras 34 personas. Aunque pareciera que solo se puede tomar el papel de Mario en este título, se ha descubierto que también puedes disfrutar de este título en los pues Luigi, pero hacer esto bastante difícil.

Aunque el juego solo ha estado disponible por un mes, algunas personas han descubierto que es necesario llegar al nivel 100 y dejar presionado el botón L antes de una partida, de esta forma podrás tomar el control del hermano verde que todos adoramos. La forma no es tan sencilla, pero es un gran incentivo para seguir jugar.

IMPORTANT INFORMATION:

>I'm not sure of the timing for holding L, I held it during this whole video until the match began

>It also seems like you will need to be at a star rank (level 100+) to actually do this too

— Combo @ Open Commissions (@CombotronRobot) October 20, 2020