Cómo el Diseño UI/UX Puede Afectar la Participación de los Jugadores en los Juegos

En los videojuegos, la interfaz de usuario lo es todo. Ayuda a crear una experiencia atractiva que permite a los jugadores sumergirse en el juego.

A lo largo de los años, los juegos han seguido perfeccionando su enfoque de la interfaz, experimentando y reiterando formas de presentar información vital a los usuarios sin romper su fe en la experiencia.Hoy hablaremos de cómo el diseño UI/UX puede afectar a la participación de los jugadores en los juegos.

Por qué UI/UX es importante en los videojuegos

La interfaz es una parte integral de cualquier juego. Los diseñadores deben equilibrar la información mostrada de forma que haga avanzar al jugador sin interferir en el juego: muy poca información puede confundir al jugador, mientras que demasiada puede abrumarle o frustrarle. Por eso los servicios de diseño UI/UX son tan demandados en el sector de los videojuegos.

Desde los contadores de munición en los shooters en primera persona hasta los indicadores de salud en los juegos de lucha, la forma en que los juegos muestran la información es importante para la forma en que los jugadores juegan.

Por ejemplo, en los juegos de Call of Duty, si un jugador recibe demasiado daño, los bordes de la pantalla se manchan de sangre y el personaje jadea de dolor. Otros juegos suelen mostrar una barra de salud en la parte superior o inferior de la pantalla, pero el enfoque de Call of Duty permite a los jugadores centrarse en todo lo que ocurre a su alrededor, lo que aumenta el dinamismo del juego.

Cómo afecta UI a UX de los jugadores

Aunque la mayoría de los sitios web tienen interfaces muy similares -menús de navegación, barras de búsqueda, cadenas de navegación-, los videojuegos se diferencian en que crean elementos de interfaz que realmente sirven a sus usuarios.

Veamos tres formas principales en que los diseñadores de videojuegos están dando forma a las tendencias de interfaz, y cómo pueden utilizarse para las experiencias web.

1. Navegación

Muchos videojuegos requieren que los jugadores realicen diversas acciones a través de los menús (como mantener su inventario en el juego o mejorar un personaje). Sin embargo, en lugar de simples listas o carpetas, los desarrolladores de juegos se enorgullecen de crear experiencias únicas en sus menús.

En algunos RPG, los jugadores pueden mejorar a sus personajes mediante un árbol de habilidades que les permite seguir una o varias “ramas” para “inflar” a su personaje de una determinada manera.

Aunque se trata de una mecánica de juego habitual, que suele mostrarse en forma de líneas que conectan habilidades, en Skyrim los diseñadores decidieron mostrar el árbol en forma de constelaciones, en consonancia con la temática fantástica del juego. Al abrir el árbol de habilidades, el personaje mira literalmente al cielo, lo que proporciona una experiencia de juego más envolvente.

2. Puntos de interés

Al igual que un sitio de marketing puede querer captar la atención del usuario con un botón de llamada a la acción (CTA), los desarrolladores de juegos suelen intentar captar la atención del jugador con puntos de interés (esencialmente puntos de interés). Un botiquín tirado en el suelo es inútil para el jugador si no se fija en él.

Por ejemplo, en el juego de mundo abierto The Legend of Zelda: Breath of the Wild, es fácil pasar por alto las ranas en la naturaleza, esenciales en algunas recetas, si no las estás buscando. Sin embargo, si te centras en una rana, aparecerá una pequeña línea de texto sobre ella.

Si las ranas del juego fueran demasiado fáciles de detectar, impedirían a los jugadores sumergirse por completo en el mundo del juego. Si fueran demasiado difíciles de detectar, no sería divertido cazarlas. Si hubiera que hacer clic para ver más detalles, se volvería tedioso. La inmersión en Breath of the Wild depende de que la interfaz esté ahí cuando la necesites y desaparezca cuando no la necesites.

3. Simplificación a través de la personalización

Comparados con algunos videojuegos, hasta los programas más complejos parecen sencillos. En lugar de intentar crear una solución única para todos, a veces los diseñadores de juegos prefieren dar a los jugadores la posibilidad de personalizar la interfaz a su gusto.

En World of Warcraft, la personalización de la interfaz es una parte integral del juego debido a su increíble profundidad y complejidad. Los jugadores pueden añadir muchas modificaciones para facilitar la gestión de los cientos de cosas que pueden hacer en el juego. El desarrollador del juego les anima a hacerlo.

Muchos otros juegos complejos tienen una personalización similar que permite a los jugadores mostrar la información de la forma más cómoda posible.

Conclusión

No es raro ver críticas de juegos, mensajes en foros e incluso materiales de marketing en los que se habla de la interfaz de un videojuego. Las grandes interfaces ayudan a los usuarios no sólo a utilizar el producto, sino también a disfrutarlo y a volver a jugar.

Las décadas que lleva la industria del videojuego trabajando con interfaces fáciles de usar la han convertido en un caldo de cultivo para las innovaciones en UI/UX que repercuten en la participación de los jugadores en los juegos. Y eso sólo va a seguir evolucionando.