Comediante revela su papel en Super Mario Bros

Si bien la película animada de Super Mario Bros. es uno de los proyectos más esperados por los fans de Nintendo, aún no tenemos mucha información sobre esta cinta animada. Sin embargo, recientemente se reveló que un actor de comedia estadounidense se encargará de prestarle su voz a un personaje que no hemos visto desde la época del NES.

Recientemente, Sebastian Maniscalco, comediante de stand up en Estados Unidos, apareció en el podcast de Bertcast, en donde no solo reveló su participación en la película de Super Marios Bros. a cargo de Illumination, sino que también confirmó que su personaje es Spike, el jefe de los hermanos.

Foreman Spike from Wrecking Crew will be in the Super Mario Bros. Movie from Illumination!

(Source; https://t.co/sudEYW89DZ, 1:35:13 mark)#SuperMario pic.twitter.com/XGDDBc3UbY

— Bob L'éponge (@Eponge2L) August 7, 2021